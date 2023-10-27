Член экипажа попал в больницу из-за странного запаха в самолете

Член экипажа пассажирского самолета австралийской авиакомпании Qantas попал в больницу после перелета из Канберры в Мельбурн. Об этом сообщает канал 9News.

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Инцидент произошел в четверг, 26 октября. Во время рейса сотрудники перевозчика почувствовали странный запах на борту и доложили о происшествии на землю.

Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Мельбурна, где его встретили экстренные службы. Один из членов экипажа сообщил, что чувствует себя плохо, и был госпитализирован. Остальные участники рейса, в том числе пассажиры, не пострадали.

Самолет проходит техническую проверку. Ожидается, что он продолжит полеты без перерывов.