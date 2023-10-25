В Хмельницкой АЭС выбило стекла ударной волной из-за взрывов

Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на АЭС на западе Украины, сообщили, что в 1.26 по местному времени сработали сирены воздушной тревоги, после чего утром прозвучали два громких взрыва. Впоследствии им сообщили, что два беспилотника были сбиты на расстоянии примерно 5 и 20 километров от объекта соответственно, — говорится в сообщении Агентства.