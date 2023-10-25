В российском элитном бизнес-клубе организовали массовые задержания

По данным канала, несколько десятков работников не выпускают из здания около трех часов. На месте работают сотрудники ФСБ, Федеральной налоговой службы, Управления экономической безопасности, а также следователи.
В феврале сотрудники ОМОН задержали 131 подростка из-за драки в торговом центре Санкт-Петербурга. После массового задержания Следственный комитет России прокомментировал действия силовиков.
Ранее в Перми прошли задержания националистов. По словам участников движения, их обвинили в причастности к событиям в Пермском государственном национальном университете (ПГНИУ), которые устроил 18-летний студент Тимур Бекмансуров.
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