В российском элитном бизнес-клубе организовали массовые задержания

В элитном бизнес-клубе в Москве проходят массовые задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, несколько десятков работников не выпускают из здания около трех часов. На месте работают сотрудники ФСБ, Федеральной налоговой службы, Управления экономической безопасности, а также следователи.

В феврале сотрудники ОМОН задержали 131 подростка из-за драки в торговом центре Санкт-Петербурга. После массового задержания Следственный комитет России прокомментировал действия силовиков.