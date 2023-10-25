Педофил зверски убил семейную пару и изнасиловал их дочь в Запорожской области

Мужчина с особой жестокостью убил семью из трех человек в городе Бердянск Запорожской области. Об этом в среду, 25 октября, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов региона.

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— Тайно проник на территорию частного домовладения и с особой жестокостью совершил убийство семейной пары, — говорится в сообщении.

Несовершеннолетнюю дочку убитых после изнасилования мужчина также. Предполагается, что убийца и насильник — Андрей Середа 1979 года рождения. Сейчас он объявлен в розыск, полиция распространила в регионе ориентировки на него, передает ТАСС.

Еще одного педофила, насиловавшего жертву шесть лет, задержали в Ростовской области. Он признался в содеянном. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.