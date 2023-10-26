ABC: в штате Мэн в результате стрельбы погибли более 10 человек

Свыше 10 человек погибли и десятки получили ранения в результате стрельбы в городе Льюистон (штат Мэн). Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал ABC.
По его данным, стрельба произошла в местном баре и боулинге. Подозреваемый пока находится на свободе.
Как отмечает телеканал CNN, в результате происшествия могли погибнуть 16 человек.
"В городе наблюдается активная стрельба. Правоохранительные органы просят оставаться дома с запертыми дверями <...>, проводится расследование в двух местах", - говорится в сообщении местной полиции в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).