ABC: в штате Мэн в результате стрельбы погибли более 10 человек

Свыше 10 человек погибли и десятки получили ранения в результате стрельбы в городе Льюистон (штат Мэн). Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал ABC.

По его данным, стрельба произошла в местном баре и боулинге. Подозреваемый пока находится на свободе.

Как отмечает телеканал CNN, в результате происшествия могли погибнуть 16 человек.