El País узнала об угрозах блогеру Шарию до нападения на его дом

Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий, дом которого в Испании забросали бутылками с зажигательной смесью, уже не раз получал угрозы в свой адрес до этого инцидента. Об этом пишет газета El País, ссылаясь на данные правоохранителей.

© Анатолий Шарий/YouTube

В материале говорили, что приходили люди с плакатами перед их домом, которые кричали, что собираются расправиться с семьей Шария.

Согласно информации полиции, дело Шария сейчас расследует полиция Каталонии.

Накануне дом Шария и его семьи в муниципалитете Рода-де-Бера в испанском городе Таррагона подвергся атаке неизвестных утром 23 октября.