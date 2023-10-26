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Главаря азербайджанской мафии из российского города задержали

Девять человек задержаны в рамках уголовного дела о нападениях на прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России (СКР).

В Санкт-Петербурге задержан главарь азербайджанской мафии
© Lenta.ru

Среди задержанных — главарь группировки, которую ее участники называли азербайджанской мафией. Его зовут Турал Мамедов, отметил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Им всем вменяется хулиганство на почве национальной ненависти и вражды.

По версии следствия, в 2023 году группа молодых людей провоцировала драки с жителями Петербурга и избивала их.

С санкции суда некоторые участники группировки уже взяты под стражу.

Расследование началось после того, как глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана.

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