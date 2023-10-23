Названа возможная причина пожара в многоэтажке в Краснодаре

Аварийное состояние электропроводки, по предварительным данным, стало причиной пожара в многоквартирном доме на улице Ангарской в Краснодаре . Дом был самостроем, жильцы получили право собственности на квартиры через суд, сообщили журналистам в администрации Краснодара.

"Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки в чердачном помещении. По информации администрации Прикубанского округа, дом на улице Ангарской был незаконно построен в 2008 году, более 100 жителей получили право собственности по решению суда. Надзорными органами неоднократно фиксировались нарушения, в управляющую компанию направлялись акты реагирования", - говорится в сообщении.

В многоэтажном жилом доме по улице Ангарской в воскресенье вечером загорелась мансарда. Площадь возгорания изначально составляла 80 кв. м. Из дома были эвакуированы 76 человек. Затем огонь распространился до 200 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать. Сообщалось, что в результате повреждены четыре квартиры.