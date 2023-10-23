Глава Севастополя назвал причину громких звуков в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе работой кораблей Черноморского флота (ЧФ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Развожаев сообщил, что корабли ЧФ на внешнем рейде 23 октября проводят штатную работу по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО).
«В городе все спокойно», — подчеркнул он.
ППДО — работы для предотвращения или срыва действий диверсантов и сил специальных операций противника.
Ранее Развожаев объявлял о тренировках ППДО в городе в середине августа 2023 года. Он подчеркивал, что такие тренировки в том числе проводятся со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения.
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