Глава Севастополя назвал причину громких звуков в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе работой кораблей Черноморского флота (ЧФ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Развожаев сообщил, что корабли ЧФ на внешнем рейде 23 октября проводят штатную работу по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО).

«В городе все спокойно», — подчеркнул он.

ППДО — работы для предотвращения или срыва действий диверсантов и сил специальных операций противника.