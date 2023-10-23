Россиянку под наркозом уронили со стола во время медицинской процедуры

В Севастополе женщина получила переломы после того, как ее уронили со стола во время процедуры под наркозом в частной клинике. Об этом сообщает «Новый День».

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По информации издания, россиянка делала в частной клинике эндоскопию под общим наркозом. После пробуждения она ощутила сильную головную боль и заметила кровь на лице. Сотрудник медицинского учреждения накладывал ей швы.

Врачи сообщили женщине, что она упала со стола во время процедуры. Ей сделали рентген и КТ головы, предложили отдельную палату и попросили не обращаться в скорую помощь.

Пострадавшая все же обратилась в скорую помощь, которая отвезла ее в государственную клинику. Там ей диагностировали перелом лобного отростка челюсти, раны век, верхней губы, ушибы, гематомы лица, закрытый перелом носа, контузию глаза и парез глазного нерва.