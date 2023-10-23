Что известно о курьере, подозреваемом в попытке отравить летчиков в Армавире
Курьер, которого подозревают в доставке отравленного торта и виски на юбилей выпускников Армавирского военного авиационного училища, является гражданином Украины. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, 33-летний мужчина родился в Мелитополе, однако последние шесть лет он жил и работал в подмосковных Химках.
Известно, что в России задержанный трудился электромонтажником: налаживал проводку и устанавливал домофоны. Со своей супругой, гражданкой России, мужчина живет с 2017 года — у них есть пятилетний сын. Кроме того, подозреваемый увлекался пауэрлифтингом и занимал призовые места на соревнованиях.
Накануне он сказал жене, что поехал в Ставрополь в командировку. Его задержали на обратном пути при вылете в Шереметьево. Пока мужчина арестован на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве.
Напомним, что о попытке отравить выпускника летного училища в Армавире сообщили СМИ. Неизвестный курьер принес собравшимся торт и алкоголь. Когда уже торт был разрезан, военные заподозрили неладное, поскольку не смогли выяснить, кто был отправителем. Сообщалось, что курьер якобы сознался в работе на украинскую разведку и признал, что намеренно хотел отравить выпускников.