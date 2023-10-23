Что известно о курьере, подозреваемом в попытке отравить летчиков

Курьер, которого подозревают в доставке отравленного торта и виски на юбилей выпускников Армавирского военного авиационного училища, является гражданином Украины. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, 33-летний мужчина родился в Мелитополе, однако последние шесть лет он жил и работал в подмосковных Химках.

Известно, что в России задержанный трудился электромонтажником: налаживал проводку и устанавливал домофоны. Со своей супругой, гражданкой России, мужчина живет с 2017 года — у них есть пятилетний сын. Кроме того, подозреваемый увлекался пауэрлифтингом и занимал призовые места на соревнованиях.

Накануне он сказал жене, что поехал в Ставрополь в командировку. Его задержали на обратном пути при вылете в Шереметьево. Пока мужчина арестован на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве.