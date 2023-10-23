В Подмосковье раскрыли двойное убийство почти 30-летней давности

"Следователем следственного отдела по Люберцам ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 1967 года рождения, обвиняемых в убийстве двух человек и хранении оружия (пп. "з", "н" ст. 102, ст. 15 п.п. "з", "н" ст. 102 в редакции УК РСФСР и ч. 2 ст. 222 УК РФ). В ходе системной работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области совместно с оперативными сотрудниками в 2023 году установлена причастность двух мужчин к убийству двух человек в Люберцах, совершенному в 1995 году", - говорится в сообщении.