В Москве арестовали еще двух подростков, избивавших сверстников в ТЦ

В Москве нашли еще двух участников избиения школьников в торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя московского главка СК РФ Юлию Иванову .

На данный момент оба фигуранта арестованы. Помимо этого, следователи провели обыски и изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения в ТЦ.

Ранее в Москве на два месяца арестовали двух других подростков, которых подозревают в драках, которые они намеренно устраивали в торговом центре и в школе. По версии следствия, фигуранты снимали происходящее на телефоны и публиковали в соцсетях.