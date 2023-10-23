Массовая драка российских школьников попала на видео

Массовая драка школьников попала на видео в Республике Алтай попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на берегу реки в российском селе Майма. По данным канала, «стенка на стенку» сошлись больше 20 человек.

Сначала подростки дрались группами, а потом посадили нескольких ребят в круг, и стали бить их кулаками и ногами по лицам. Снимали все происходящее девочки.

По словам некоторых родителей, о том, чем занимаются их дети, они узнали из соцсетей. Всех участников драки опознали и опросили. Шестерых признали потерпевшими. Полиция решит вопрос о постановке на учет.