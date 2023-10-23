На Алтае 18-летняя девушка от обиды ограбила квартиру соседки

В городе Новоалтайске Алтайского края полиция ведет разбирательство по факту разгрома и ограбления квартиры сочинской чиновницы, сообщает Telegram-канал Mash. Подозреваемой оказалась 18-летняя соседка, которая хотела пожить в квартире, но получила отказ от владелицы.

Владелица квартиры с 2006 года живет в Сочи, где занимает должность начальника отдела по координации безопасности дорожного движения. За квартирой на Алтае она просила присматривать друга, но в определенный момент было решено, что в жилье вселятся родные брат и сестра чиновницы. Но те, попав в квартиру увидели, что ее дверь взломана, а внутри разруха. Позже было установлено, что пропали шкаф, диван и холодильник. Общий ущерб оценивается в 47 тысяч рублей.

18-летняя подозреваемая не стала отрицать вину. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.