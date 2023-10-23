В Петергофе мужчина приехал к экс-жене и оказался в багажнике машины ее партнера

В Петергофе мужчина хотел увидеться с ребенком, но не смог сделать это из-за нового возлюбленного бывшей жены. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Инцидент произошел на улице Урицкого. Слесарь приехал к экс-супруге для того, чтобы провести время с младшим членом семьи. Вместо ребенка на улицу вышел 60-летний местный житель.

По словам самого пострадавшего, вместе с друзьями новый возлюбленный женщины избил слесаря, затем закрыл в багажнике машины. После этого петербуржца вывезли в лес в Ломоносовском районе, дали лопату и сказали копать.

Когда компания отвлеклась, мужчина убежал.