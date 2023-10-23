Подполковник ФСО покончил с собой в Подмосковье

Происшествие случилось после ссоры с супругой

Как сообщает издание «Московский комсомолец», подполковник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой из-за ссоры с супругой. Отмечается, что причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Происшествие случилось в воскресенье вечером. Официальной информации от правоохранительных органов не поступало.

Источник отмечает, что тело 46-летнего мужчины обнаружили в квартире сотрудника службы спецсвязи и информации ФСО. Выяснилось, что в день трагедии после распития алкогольных напитков он поругался с женой. Есть данные, что именно это стало причиной произошедшего.