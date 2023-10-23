Подполковник ФСО покончил с собой в Подмосковье: что известно
Происшествие случилось после ссоры с супругой
Как сообщает издание «Московский комсомолец», подполковник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой из-за ссоры с супругой. Отмечается, что причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Происшествие случилось в воскресенье вечером. Официальной информации от правоохранительных органов не поступало.
Источник отмечает, что тело 46-летнего мужчины обнаружили в квартире сотрудника службы спецсвязи и информации ФСО. Выяснилось, что в день трагедии после распития алкогольных напитков он поругался с женой. Есть данные, что именно это стало причиной произошедшего.
Ранее в Подмосковье задержали мужчину за убийство матери. К трагедии привела ссора, которая возникла между 61-летней пенсионеркой и ее сыном. Происшествие случилось 15 октября. О конкретных причинах преступления не сообщается.