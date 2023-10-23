Челябинец залил перцовкой инспектора ГИБДД, провалив экзамен на права

Житель Магнитогорска Челябинской области брызнул в лицо сотруднику ГИБДД из перцового баллончика и публично оскорбил, поскольку не смог сдать экзамен на право управления транспортным средством. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Правобережного райсуда города.

«Сотрудник Госавтоинспекции выставил оценку „не сдал“ жителю Магнитогорска за экзамен на право управления транспортным средством. После чего экзаменуемый публично оскорбил инспектора и неоднократно брызнул из аэрозольного баллончика „Жгучий перчик“ в его лицо. Последний получил химический ожог глаз легкой степени», — уточнили в пресс-службе.

Магнитогорец провалил испытание из-за жестов преподавателя во время выполнения одного из элементов. Движения рук инспектор расценил как подсказки и досрочно закончил экзамен. Это и вызвало агрессию мужчины. На него завели уголовное дело.