Редактор "Радио Свобода" Алсу Камашева отправлена в СИЗО

Редактор "Радио Свобода", гражданка Соединенных Штатов Алсу Камашева отправлена в СИЗО по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщает ТАСС. "Избрать в отношении Курмашевой Алсу Хамидовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 17 суток, то есть до 5 декабря", - указано в сообщении. Курмашева была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ. Адвокат Эдгар Матевосян заявил, что Курмашева не считает себя виновной. Ранее суд продлил срок задержания журналистки Алсу Курмашевой, имеющей гражданство США, до 72 часов. Следствие просило арестовать ее на 1,5 месяца за отказ регистрироваться иноагентом. В Государственном департаменте США на фоне задержания Курмашевой призвали граждан США "не ездить в Россию ни по какой причине", а в ЕС потребовали от Москвы соблюдения обязательств по правам человека.