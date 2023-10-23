Мощный пожар в волгоградском Котельниково возник в связи со взрывом бытового газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГО и ЧС района.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что в двух квартирах на пятом этаже в многоквартирном жилом доме в городе Котельниково Волгоградской области возник пожар.

По данным ведомства, в результате инцидента есть пострадавшие. Подчеркивалось, что информация о пожаре поступила в ведомство в 11:08. Также сообщалось, что площадь возгорания составляла 96 кв. м. Пожар локализовали в 11:45.

РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения сообщает, что медицинскую помощь оказывают одному пострадавшему. Мужчину госпитализировали в реанимацию Котельниковской ЦРБ.

По словам источника «Известий», в результате инцидента один человек погиб.