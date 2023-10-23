Мошенники обокрали главного библиотекаря ГПИБ и убедили бежать от полиции

Как пишет Baza, 65-летняя Стручева стала жертвой мошенников, которые вводили ее в заблуждение с начала октября. За это время она успела взять несколько кредитов в банках и перевести на счета аферистов 9 млн рублей. Более того, находясь под влиянием аферистов, библиотекарь надоумила еще нескольких пенсионеров перевести «на безопасные счета» около 15 млн рублей. Когда женщине передали, что ее разыскивает полиция, мошенники сказали ей спрятаться в гостинице. Они убедили ее в том, что за ней охотятся не стражи правопорядка, а преступники.