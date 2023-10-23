Под Волгоградом из-за пожара эвакуировали многоквартирный дом

"В 11:08 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Котельниковском районе Волгоградской области. В городе Котельникове в многоквартирном пятиэтажном доме происходит горение в двух квартирах на пятом этаже. Проведена эвакуация жильцов. По предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.