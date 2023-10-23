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Под Волгоградом из-за пожара эвакуировали многоквартирный дом

Эвакуация жильцов многоквартирного дома проведена в Котельниковском районе Волгоградской области из-за пожара, есть пострадавшие. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 11:08 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Котельниковском районе Волгоградской области. В городе Котельникове в многоквартирном пятиэтажном доме происходит горение в двух квартирах на пятом этаже. Проведена эвакуация жильцов. По предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.