Суд в Казани арестовал редактора "Радио Свобода" Алсу Курмашеву

Советский районный суд Казани отправил в СИЗО редактора радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашеву по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Курмашевой Алсу Хамидовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 17 суток, то есть до 5 декабря", - сказал судья.