В Смоленске возбудили дело на последователя террориста Брейвика

"Мужчина героизировал указанных лиц. На протяжении длительного времени в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" утверждал, что они своими действиями выражают несогласие с политикой властей и расправляются с гражданами, которые поддерживают власть, воздействуя на нее", - уточнили в пресс-службе.