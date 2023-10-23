В Москве водитель такси избил пассажира

На опубликованной видеозаписи видно, что на проезжей части находятся трое мужчин. Один из них падает на асфальт, а другой с разбега два раза бьет его ногой, а затем кулаком. После очередного удара избиваемый отлетает на газон. Другой мужчина, находящийся рядом с нападавшим, уводит его обратно на проезжую часть.