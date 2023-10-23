На Кавказе конфликт пары закончился травмой у приехавшего на вызов полицейского

В Кабардино-Балкарии мужчина ранил полицейского во время задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчина проживал в гражданском браке вместе с возлюбленной, но спустя некоторое время союз распался. После разрыва местный житель пришел к бывшей партнерше.

В результате экс-возлюбленный проник в квартиру и избил женщину. На момент конфликта в квартире находился сын хозяйки, который вызвал полицию.

Правоохранители ворвались в квартиру. Несмотря на это, мужчина продолжал наносить травмы пострадавшей. Когда мужчина спускался по лестнице к машине полицейских, он напал на одного из сотрудников МВД с осколком.

Россиянин обратился в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь.