На Кубани произошел лесной пожар

"Поступило сообщение о задымлении в районе населенного пункта Убинская со стороны леса. Обнаружено возгорание сухой травы. В 05:25 [мск] приступили к тушению на примерной площади 0,4 га. В 08:20 [мск] - увеличение площади примерно до 3 га", - говорится в сообщении.