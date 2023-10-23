Из-за секс-куклы на 30 часов перекрыли дорогу в Великобритании

В Великобритании полицейские на 30 часов перекрыли дорогу в графстве Уорикшир из-за старой секс-куклы. Об этом сообщает The Sun.

17 октября турист-путешественник заметил в кустах у дороги рядом с деревней Кинетон женские руку и ногу. Он тут же позвонил в полицию и заявил, что обнаружил покойницу. Около полудня на место прибыли правоохранители, которые установили блокпосты и перекрыли дорогу.

Полицейские не стали сами обследовать находку, а сразу вызвали бригаду криминалистов из ближайшего города. Следователи оцепили территорию и принялись искать улики возможного преступления.

Криминалисты прибыли только на следующий день и, когда решили наконец осмотреть «тело», выяснили, что имеют дело со старой натуралистической секс-куклой. Открытие изрядно повеселило полицейских, которые вели расследование уже больше 30 часов.

«С огромным облегчением ставим вас в известность — патологоанатом определил, что найденная в кустах ступня на самом деле принадлежит выброшенной кем-то кукле в натуральную величину», — сказано в официальном заявлении полиции Уорикшира.

Некоторые местные жители предположили, что куклу не выкинули, а специально подложили в кусты у дороги, чтобы подшутить над представителями власти.