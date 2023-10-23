В Новгородской области ликвидировали нарколабораторию

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий на территории Любытинского района с поличным задержан организатор лаборатории, из незаконного оборота изъято действовавшее оборудование, 30 кг готового наркотика, а также более 1 тыс. литров прекурсоров для его производства", - пояснили в пресс-службе.