В Москве нашли пропавшую главного библиотекаря ГПИБ

Пропавшую в Москве главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргариту Стручеву нашли — она стала жертвой мошенников. Как сообщает Telegram-канал Baza, 65-летняя женщина в течение недели пряталась по разным отелям от полиции, думая, что ее ищут преступники.

Аферисты связались со Стручевой в начале октября. Первый звонок от неизвестного поступил 2 октября. Он убедил женщину, что с ее счета попытались списать средства и с него следует срочно снять все деньги. После этого библиотекаря уговорили перевести наличные средства на «безопасный счет», а также взять кредиты в других банках.

4 октября ей позвонил злоумышленник, который представился сотрудником Центробанка. Он попросил Стручеву помочь другой пенсионерке «спасти» деньги. Вскоре к дому библиотекаря приехала пожилая женщина с 1,2 млн рублей, которые они вместе отправили мошенникам через банкомат. На следующий день ситуация повторилась с другой пенсионеркой — она привезла уже 12 млн рублей. 8 октября Стручева схожим образом «помогла» еще двум женщинам.

13 октября библиотекарю позвонила соседка, которая заявила, что ее ищет полиция. Она связалась с «сотрудником Центробанка» и тот заявил, что это мошенники, а ей стоит срочно скрыться в гостинице, отключив телефон. Он убедил Стручеву никому не говорить о своем местонахождении, а также постоянно менять отели.

Найти женщину удалось лишь 20 октября. Полиция возбудила дело по статье «мошенничество» в особо крупном размере.