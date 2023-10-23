В Южно-Сахалинске трое строителей упали с 17-го этажа

Три человека упали на стройке с 17-го этажа в Южно-Сахалинске, их госпитализировали в областную больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минздрава региона.

По предварительным данным, упавшим удалось выжить благодаря строительным лесам. Два человека упали до четвертого этажа, один долетел до земли.

«Два [человека] в тяжелом состоянии, один в среднем. Все госпитализированы в областную больницу», — рассказал собеседник агентства.

Причины случившегося не уточняется. В прокуратуре Сахалинской области начали проверку по факту ЧП.

Чтобы травм и несчастных случаев на производстве стало меньше, обучать сотрудников технике безопасности в каждой организации должны специалисты по охране труда. Но сейчас в России нет единых норм, которые регламентируют их деятельность.

Поэтому в Минтруде подготовили проект профессионального стандарта «Специалист по обучению в области охраны труда». Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. В предложенных нововведениях разбиралась «Парламентская газета».