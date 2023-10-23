В Южно-Сахалинске трое строителей упали с 17-го этажа
Три человека упали на стройке с 17-го этажа в Южно-Сахалинске, их госпитализировали в областную больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минздрава региона.
По предварительным данным, упавшим удалось выжить благодаря строительным лесам. Два человека упали до четвертого этажа, один долетел до земли.
«Два [человека] в тяжелом состоянии, один в среднем. Все госпитализированы в областную больницу», — рассказал собеседник агентства.
Причины случившегося не уточняется. В прокуратуре Сахалинской области начали проверку по факту ЧП.
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