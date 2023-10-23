Четырех человек с огнестрельными ранениями нашли на даче в Якутии

В Якутии обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями
В городе Мирный в Якутии найдены тела двух женщин и двух мужчин на дачном участке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Саха.
«Обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями: мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения», - говорится в заявлении ведомства.
СК РФ сообщает, что на данный момент проводится комплекс действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств. Отмечается, что следователи ведут оперативно-разыскные мероприятия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».