Доставившего летчикам отравленный торт курьера арестовали

Курьер, который доставил выпускникам летного училища в Армавире, отравленные торт и алкоголь, арестован на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина был задержан при попытке вылететь в Москву.

По данным канала, речь идет о 32-летнем украинце Егоре Семенове. В России он находится с 2017 года, у него есть маленький ребенок. На жизнь мужчина зарабатывал установкой домофонов.

Инцидент в Армавире произошел в минувшие выходные. В ресторан, где 77 пилотов собрались отметить 20-летие окончания училища, Семенов привез торт и дорогой виски. Имени дарителя угощения летчикам узнать не удалось, что и вызвало у них подозрения.

Курьера удалось вычислить по записям камер видеонаблюдения. После задержания он рассказал о сильнодействующем яде в торте и алкоголе. Мужчина также признался, что ему было известно точное число участников празднества.

По данным Telegram-каналов, торт, которым едва не отравились летчики, был сделан в Армавире. Изготовивших его кондитеров разыскивает полиция.