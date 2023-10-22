Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом
Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал Fighterbomber.
Во время празднования 20-летней годовщины выпуска Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) к офицерам приехал курьер и передал 20-килограмовый десерт и ящик спиртного. Военные попытались установить отправителя, но попытки не увенчались успехом. Заподозрив неладное, уже порезанный торт отправили на проверку.
Курьера решили вычислить по камерам. Тот попытался сбежать, купив билет на самолет. Им оказался уроженец города Мелитополь. После поимки курьер рассказал, что в сделанный в Армавире торт и алкоголь был подмешал сильнодействующий яд.
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