Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

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Во время празднования 20-летней годовщины выпуска Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) к офицерам приехал курьер и передал 20-килограмовый десерт и ящик спиртного. Военные попытались установить отправителя, но попытки не увенчались успехом. Заподозрив неладное, уже порезанный торт отправили на проверку.