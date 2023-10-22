В Краснодаре загорелась мансарда многоквартирного дома

Мансарда многоквартирного дома загорелась на Ангарской улице в Краснодаре, из дома эвакуировали 76 человек, среди которых есть дети. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о возгорании, по адресу: Краснодар улица Ангарская. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание мансарды на площади 80 кв. м. 76 человек, в том числе 15 детей, эвакуированы, 1 человек спасен", - говорится в сообщении.

В тушении задействовали 21 единицу техники и 72 человека личного состава.

В 19:25 объявили локализацию пожара. При этом площадь возгорания увеличилась.

"Из-за высокой горячей загрузки огонь распространился до 200 кв. м", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В 20:03 ликвидировали открытое горение.

Как сообщили журналистам в мэрии города, во дворе многоквартирного дома развернули оперативный штаб.