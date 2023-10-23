В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

Утром 23 октября в столичных аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали пять рейсов и еще три отменили, в аэропорту Домодедово задержали 12 рейсов, в аэропорту Шереметьево задержали один рейс.

Ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по столице предупредила о тумане в ночь на 23 октября.