Со склада концерна «Калашников» в Подмосковье украли прицелы

Со склада учебного центра концерна «Калашников» в подмосковной Кубинке украли 48 коллиматорных и тепловизионных прицелов, сообщает Telegram-канал Baza. Сумма ущерба составляет более миллиона рублей, следователи возбудили уголовное дело.

Канал отмечает, что инцидент произошел 20 октября. Склад охраняли сотрудники концерна, там также работали камеры видеонаблюдения, но при этом здание не запирали. По предварительной информации, злоумышленник вытащил прицелы из коробок, затем оставил их пустыми на своем месте. Канал добавляет, что точное время кражи неизвестно, поскольку до настоящего момента инвентаризация на складе проводилась в июле 2022 года.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил рядового российской армии к 2,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в хищении патронов на общую сумму 110 рублей. В ходе следствия было установлено, что солдат, получая патроны для занятий боевой подготовкой, оставлял часть боеприпасов себе.