Пожар в главном здании МГУ в Москве полностью ликвидирован

На четвертом этаже главного здания Московского государственного университета (МГУ) произошел пожар. Сейчас он полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС РФ по Москве .

Сообщается, что в 13:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре. По прибытии пожарных происходило загорание в одном из помещений на четвертом этаже. Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 13:36. Информации о пострадавших не поступало.