В главном здании МГУ загорелось хранилище книг
Пожарные выехали к главному зданию МГУ после сообщения о задымлении в хранилище книг. Об этом 22 октября заявили в оперативных службах, передает ТАСС.
По словам собеседника агентства, пожарным поступило сообщение о задымлении в хранилище книг на четвертом этаже в главном здании Московского государственного университета. Уточнялось, что силы были направлены по повышенному рангу сложности.
Специалисты ликвидировали открытое горение, ранг пожара понизили. Позже пожар полностью ликвидировали, заявили в столичном главке МЧС. Информации о пострадавших нет. В оперативных службах подчеркнули, что горели книги на площади 10 квадратных метров.
Как писала «Парламентская газета». Президент России Владимир Путин 19 октября подписал закон, согласно которому постоянный пожарный надзор установят на критически важных объектах, ценных объектах культурного наследия, в закрытых городах и на федеральных территориях.