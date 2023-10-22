В главном здании МГУ загорелось хранилище книг

Пожарные выехали к главному зданию МГУ после сообщения о задымлении в хранилище книг. Об этом 22 октября заявили в оперативных службах, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, пожарным поступило сообщение о задымлении в хранилище книг на четвертом этаже в главном здании Московского государственного университета. Уточнялось, что силы были направлены по повышенному рангу сложности.

Специалисты ликвидировали открытое горение, ранг пожара понизили. Позже пожар полностью ликвидировали, заявили в столичном главке МЧС. Информации о пострадавших нет. В оперативных службах подчеркнули, что горели книги на площади 10 квадратных метров.