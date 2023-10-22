Пожар произошел в книгохранилище физфака МГУ имени Ломоносова

Возгорание произошло на четвертом этаже здания физического факультета МГУ имени Ломоносова по адресу: Ленинские Горы, д. 1, стр. 2. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве .

«В 13:10 22 октября 2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинские Горы, д. 1, стр. 2. По прибытии пожарных происходило загорание в одном из помещений на четвертом этаже. Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 13:36. Информации о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.