В центральной части Греции произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации центра, эпицентр землетрясения находился в 80 км южнее города Лариса на глубине 5 км. Магнитуда подземных толчков составляла 4.

До этого телеканал 9News сообщал, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Австралии в штате Виктория.

Сейсмособытие было зафиксировано после полуночи 22 октября. Подземные толчки ощущались на обширной территории от столицы штата Мельбурна до острова Тасмания. От него проснулись тысячи человек. В магазинах шатались полки, падали продукты. С некоторых строений осыпалась штукатурка.