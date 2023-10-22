В российском регионе подорвали опору ЛЭП

В Самарской области недалеко от села Муховка неизвестные подорвали опору линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает издание Baza.

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Отмечается, что подрыв был совершен на линии электропередач «Азот-Бугульма». Его обнаружили в российском регионе 20 октября. «Электромонтер "Россетей" проводил обход, когда в четырех километрах от села Муховка увидел, что у одной из опор разрушено бетонное основание и надломлена стойка опоры», — говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужб обнаружили на месте инцидента пластиковые обломки корпуса самодельного взрывного устройства (СВУ). Масса взрывчатого вещества, по предварительной информации, составляла около одного килограмма.

Когда именно злоумышленники произвели подрыв, неизвестно. Указывается, что в последний раз опоры ЛЭП осматривали в мае.