СКР возбудил дело о халатности против сотрудников детдома
Из-за происшествия в омском детдоме Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников. Об этом сообщает сайт СК РФ.
В сообщении говорится, что в СМИ и соцсетях были опубликованы видео избиения и издевательств над воспитанницей Большеуковского детдома в Омской области.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении работников учреждения. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
«Следователями проверяется информация о том, что случай избиения несовершеннолетних в этом учреждении не единичный, изымаются видеоматериалы, допрашиваются участники конфликта», – заявили в СК РФ.
Ранее в сети распространилось видео с издевательствами над девочкой, которую другая воспитанница избивает и заставляет руками мыть унитаз. Омские власти заявили, что после инцидента проверят все детдома региона.