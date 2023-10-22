СКР возбудил дело о халатности против сотрудников детдома

Из-за происшествия в омском детдоме Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников. Об этом сообщает сайт СК РФ.

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В сообщении говорится, что в СМИ и соцсетях были опубликованы видео избиения и издевательств над воспитанницей Большеуковского детдома в Омской области.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении работников учреждения. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

«Следователями проверяется информация о том, что случай избиения несовершеннолетних в этом учреждении не единичный, изымаются видеоматериалы, допрашиваются участники конфликта», – заявили в СК РФ.