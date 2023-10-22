В Петербурге мужчину связали и увезли в багажнике машины

В полицию поступило сообщение из садоводства «Возрождение», 71-летний пенсионер рассказал о мужчине, которого привезли в багажнике автомобиля и избили. Позже потерпевший 46-летний петербуржец объяснил полицейским, что в Петергофе на улице Куйбышева на него напал знакомый с двумя неизвестными. Мужчину избили, связали руки и ноги, положили в багажник машины и привезли в СНТ, где продолжили бить. В какой-то момент он смог вырваться и сбежать.