В Москве загорелся пассажирский автобус
В Москве по неизвестным причинам загорелся автобус. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел в воскресенье, 22 октября, на Ленинском проспекте.
На кадрах появившихся в интернете роликов виден полыхающий салон автобуса. Пассажиров ни в самом транспортном средстве, ни рядом нет.
На место ЧП выехали специалисты экстренных служб. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
В МЧС отметили, что пожар был оперативно ликвидирован. Движение в центр по проспекту временно ограничено.
Ранее сообщалось, что в Москве на Варшавском шоссе загорелась полицейская машина. Стражи порядка успели своевременно покинуть автомобиль.
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