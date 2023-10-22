В Москве загорелся пассажирский автобус

В Москве по неизвестным причинам загорелся автобус. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 октября, на Ленинском проспекте.

На кадрах появившихся в интернете роликов виден полыхающий салон автобуса. Пассажиров ни в самом транспортном средстве, ни рядом нет.

На место ЧП выехали специалисты экстренных служб. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

В МЧС отметили, что пожар был оперативно ликвидирован. Движение в центр по проспекту временно ограничено.