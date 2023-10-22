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Mash: в Петербурге подросток 12 раз выстрелил в сверстника, не давшего ему вейп

В Петербурге 15-летний студент 12 раз выстрелил в 14-летнего школьника, который не дал ему вейп. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

Российский подросток 12 раз выстрелил в сверстника из-за дорогого вейпа
© Газета.Ru

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле станции метро «Гражданский проспект». Студент Невского колледжа им. Неболсина обратил внимание на дорогую электронную сигарету, принадлежащую школьнику, и попросил отдать ее. Владелец вейпа не согласился, и тогда подросток достал пневматический пистолет и 12 раз выстрелил в него.

В результате школьник получил ушибы и ссадины. Напавшего на него студента задержали — он признал свою вину. В отношении подростка возбудили уголовное дело о разбое с применением оружия. Теперь юноше грозит наказание в виде лишения свободы.

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