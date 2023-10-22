Российский подросток 12 раз выстрелил в сверстника из-за дорогого вейпа

В Петербурге 15-летний студент 12 раз выстрелил в 14-летнего школьника, который не дал ему вейп. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

© Газета.Ru

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле станции метро «Гражданский проспект». Студент Невского колледжа им. Неболсина обратил внимание на дорогую электронную сигарету, принадлежащую школьнику, и попросил отдать ее. Владелец вейпа не согласился, и тогда подросток достал пневматический пистолет и 12 раз выстрелил в него.