В Краснодаре полиция начала проверку после того, как учитель напал на школьницу
В Краснодаре полиция начала проверку инцидента в школе, где учитель полез с кулаками на шестиклассницу, сообщили RT в ведомстве. По информации, которая появилась в соцсетях, девочка пользовалась телефоном во время урока математики, игнорируя замечания. На видео мужчина толкнул ребёнка, за неё вступились одноклассники.
«Это не ребёнок — это идиот», — кричит учитель во время конфликта.
В Муниципальном центре управления города 20 октября заявили, что ученица отказалась сдавать телефон учителю, а на основании приказа ученикам запрещается использование телефона на уроках.
Родители всех учеников класса были приглашены в школу для беседы, начато служебное расследование.