В Краснодаре полиция начала проверку после того, как учитель напал на школьницу

В Краснодаре полиция начала проверку инцидента в школе, где учитель полез с кулаками на шестиклассницу, сообщили RT в ведомстве. По информации, которая появилась в соцсетях, девочка пользовалась телефоном во время урока математики, игнорируя замечания. На видео мужчина толкнул ребёнка, за неё вступились одноклассники.