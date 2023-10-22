Пьяного мужчину, угрожавшего подростку ножом, задержали на станции метро «Чистые пруды»

«По версии полиции, на платформе станции метро «Чистые пруды» мужчина беспричинно толкнул мимо проходящего подростка, а затем начал его преследовать. В какой-то момент злоумышленник достал из кармана своей куртки нож и высказал школьнику угрозы физической расправы. Испугавшись, мальчик убежал и сразу же обратился к находившимся неподалеку полицейским. Стражи правопорядка задержали агрессивного гражданина недалеко от места происшествия, доставили его в отдел полиции и изъяли у него нож. В дальнейшем у него было установлено опьянение», – говорится в сообщении.