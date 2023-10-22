Пьяного мужчину, угрожавшего подростку ножом, задержали на станции метро «Чистые пруды»
Сотрудники патрульно-постовой службы Управления внутренних дел на Московском метрополитене по горячим следам задержали 27-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в угрозе убийством несовершеннолетнему. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
«По версии полиции, на платформе станции метро «Чистые пруды» мужчина беспричинно толкнул мимо проходящего подростка, а затем начал его преследовать. В какой-то момент злоумышленник достал из кармана своей куртки нож и высказал школьнику угрозы физической расправы. Испугавшись, мальчик убежал и сразу же обратился к находившимся неподалеку полицейским. Стражи правопорядка задержали агрессивного гражданина недалеко от места происшествия, доставили его в отдел полиции и изъяли у него нож. В дальнейшем у него было установлено опьянение», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении подозреваемого дознанием УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по столице возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Кроме того, на мужчину составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).