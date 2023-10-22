В Детройте убили женщину-раввина Саманту Уолл
Председателя совета синагоги в американском Детройте Саманту Уолл полиция обнаружила мертвой с множественными ножевыми ранениями около своего дома. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Полиция расследует убийство религиозного лидера неизвестным по неустановленным мотивам, отмечает RT.
Женщине-раввину было 40 лет. Она активно работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами.
Журналисты Wall Street journal отмечают, что преступление произошло на фоне растущих опасений о возможном росте насилия в Соединенных Штатах и других странах в связи с войной между Израилем и сектором Газа.