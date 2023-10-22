Появились кадры с места взрыва легковушки в Москве

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места взрыва легкового автомобиля на Профсоюзной улице в Москве. По данным канала, одной из версий случившегося является поджог машины.

Канал отмечает, что по информации его источника, первым загорелся Mercedes, стоявший около подъезда, он полностью выгорел, а затем огонь перекинулся по цепочке на стоявшие рядом Hyundai, Great Wall и Toyota Camry, которые сильно пострадали от огня. SHOT уточнил, что на тушение огня пожарным потребовалось минут 25.

Telegram-канал SHOT ранее сообщал, что во дворе многоквартирного дома в Москве прогремел взрыв — на Профсоюзной улице около подъезда взорвался легковой автомобиль, возникшее пламя перекинулось на соседнюю машину. Канал отмечал, что от мощного взрыва на первом этаже высотки выбило стекла. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.